Об этом сообщает англоязычная газета ОАЭ Khaleej Times.

Вечером во вторник, 5 мая, в жилом 56-этажном здании Аббко на территории района Аль Нахда в городе Шарджа вспыхнул сильный пожар.

Fire breaks out in Sharjah building Details…https://t.co/ECgPVKKWVk Video by Abhishek Sen Gupta/Khaleej Times pic.twitter.com/aEyzjbihPh — Khaleej Times (@khaleejtimes) May 5, 2020

Жителей здания и нескольких соседних строений эвакуировали. Более десятка автомобилей “скорой” и пожарных были направлены к месту происшествия.

Abbco Tower in #AlNahda, #sharjah. Near Taj Bangalore restaurant. Even as firefighters from Sharjah Civil Defence battle the blaze, the #fire is still raging and nearby towers are at risk. Residents evacuated.

Video: Fire breaks out in Sharjah building https://t.co/8f4ND1H1z8 pic.twitter.com/j7ECnVteM7 — Vicky Kapur (@vickykapur) May 5, 2020

К ликвидации пожара привлекли несколько беспилотников.

It took several drones, at least a dozen fire trucks, and scores of firefighters but authorities finally put out a massive #fire that ravaged the 40-floor Abbco Tower in #AlNahda #Sharjah. Cooling ops underway

Редактор Khaleej Times Викки Капур проинформировал, что пожарным удалось локализировать пожар, однако небоскреб сильно поврежден.

#Sharjah Civil Defence firefighters are close to overpowering the blaze. But the tower seems badly damaged by the #fire https://t.co/8f4ND1H1z8 pic.twitter.com/EG07xsatoz — Vicky Kapur (@vickykapur) May 5, 2020

ОБНОВЛЕНО (23.10):

Пожарные ликвидировали возгорание. Борьба с огнем продолжалась в течение 3 часов. На данный момент о погибших не сообщается. Предполагается, что во время оперативной эвакуации, начавшейся до того, как огонь успел распространиться, удалось спасти всех людей, находившихся в здании.

Пятеро пожилых людей обратились за медицинской помощью в связи с затрудненным дыханием. Им оказали помощь на месте.