Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.

Установлено, что правоохранитель выполнял задание на одном из блокпостов в Донецкой области. Сейчас он находится в инфекционном отделении медицинского учреждения под наблюдением врачей, состояние его здоровья удовлетворительное.

Отмечается, что все, кто контактировал с ним в последнее время изолированы, а в служебных помещениях проведена дезинфекция. Также контактные лица прошедшли медицинский осмотр и тестирование на COVID-19.

“Командование Объединенных сил принимает все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в воинских коллективах”, – добавили в пресс-служба.