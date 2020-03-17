Об этом сообщают #Буквы.
В обменниках столицы американский доллар покупают по 28,10/28,40, а продают 29,19/29,40.
Евро покупают от 30,50/31,00, а продают 32,00/32,50.
Для сравнения, на прошлой неделе, 11 марта, доллар покупали за 26,20 гривен, а продавали по 27,40 гривны. Европейскую валюту покупали по 29,30 гривны, продавали по 30,70 гривны.
- Ранее в НБУ сообщили, что в Украине наличная валюта доставляется с задержкой из-за карантинных мероприятий по всему миру. Клиенты банков могут свободно переводить собственную валюту на свои счета.