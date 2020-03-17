Сегодня, 17 марта, в обменниках Киева курсы доллара стремительно растет и уже превысил 29 грн.

Об этом сообщают #Буквы.

В обменниках столицы американский доллар покупают по 28,10/28,40, а продают 29,19/29,40.

Евро покупают от 30,50/31,00, а продают 32,00/32,50.

Для сравнения, на прошлой неделе, 11 марта, доллар покупали за 26,20 гривен, а продавали по 27,40 гривны. Европейскую валюту покупали по 29,30 гривны, продавали по 30,70 гривны.