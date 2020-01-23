Заявление опубликовано на сайте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как сообщалось ранее, Министерство культуры, молодежи и спорта Украины представило законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение национальной информационной безопасности и права на доступ к правдивой информации”. Документ был раскритикован экспертами журналистской общественной организации “Центр массовой информации” и Европейской федерации журналистов.

Представитель ОБСЕ подчеркнул, что понимает “необходимость борьбы с дезинформацией, особенно в контексте нынешнего конфликта в Украине и вокруг нее”. Однако это, по его мнению, “не должно делаться за счет свободы средств массовой информации и вмешательства государства в содержание средств массовой информации и организацию журналистской деятельности в стране”.

“Борьба с дезинформацией является законной целью. Но право каждого на свободу выражения, которое закреплено в Конституции Украины и в ее обязательствах перед ОБСЕ и международными обязательствами, должно полностью соблюдаться. Саморегулирование, поддержка профессиональных стандартов журналистики и инициатив по проверке фактов, независимость средств массовой информации, разнообразие источников для опровержения ложной информации и развитие медиаграмотности являются ключевыми компонентами в борьбе с манипулированием информацией и первостепенной важностью для обеспечения доступ к достоверной информации”, — подчеркнул Дезир.

Представитель также отметил, что несколько ассоциаций СМИ, Национальный союз журналистов Украины и Европейская федерация журналистов подвергли резкой критике новый законопроект, главным образом потому, что он предусматривает чрезмерное вмешательство государственного регулирования.

Помимо этого, Дезир заявил, что он готов участвовать в обсуждениях с властями и провести юридическую экспертизу законопроекта, чтобы гарантировать, что он не повлияет негативно на свободу СМИ.

Напомним, в декабре Владимир Бородянский сообщил, что законопроект о дезинформации уже на финальной стадии разработки. Внесение законопроекта в парламент ожидается в марте 2020 года.

Ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский анонсировал, что в законопроекте будет пункт об уголовной ответственности, которая предусмотрена для “фабрик ботов”.

Также министр Бородянский выступил за введение в Украине ответственности (в том числе уголовной) для журналистов за разглашение недостоверной или манипулятивной информации.