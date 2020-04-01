С 1 апреля в общественном транспорте Киева начали действовать новые виды проездных билетов. При этом бумажные талоны останутся в употреблении до 1 июля.

Об этом проинформировали в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

“С 1 апреля для проезда в столичном метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке будут действовать новые виды проездных билетов. Речь идет о проездных билетах на определенное количество поездок, безлимитных месячных проездных билетах и так называемых “туристических билетах” со сроком действия от 24 до 72 часов”, – сказано в сообщении.

Для проезда теперь будет использоваться электронная синяя карта Kyiv Smart Card (единый электронный билет), на которую можно записать до 100 поездок (но не больше 50 за один раз). Пользоваться ими можно на всех видах наземного общественного транспорта и в метро в течение года с даты последнего пополнения. Стоимость каждой поездки составит от 6,50 грн до 8,00 грн в зависимости от суммы пополнения.

Поездки, приобретенные на пластиковую бесконтактную карточку киевского метрополитена (так называемую зеленую карту) до 31 марта 2020 года, будут действительны до 31 марта 2021 года.

Вводятся также безлимитные проездные на все виды транспорта (метрополитен, автобус, трамвай, троллейбус, фуникулер и городскую электричку) с месячным сроком действия. Полная стоимость такого проездного составит 1300 грн (или 650 грн – на вторую половину месяца). Кроме того, 46 поездок в месяц будут стоить 290 грн; 62 поездки – 390 грн; 92 поездки – 575 грн; 124 поездки – 770 грн.

Также предусмотрены “туристические” проездные (для туристов или гостей, которые находятся в Киеве транзитом) без ограничения количества поездок на все виды общественного транспорта. Так, билет на 24 часа будет стоить 100 грн, на 48 часов – 150 грн и на 72 часа – 200 грн.

Для оплаты проезда пассажиру достаточно поднести электронный билет к валидатору в салоне транспортного средства или в пунктах пропуска киевского метрополитена. С помощью специальных устройств контроллеры будут проверять факт оплаты проезда.

Купить и пополнить Kyiv Smart Card можно: в приложениях KyivSmartCity и Приват24, в терминалах самообслуживания е-билета, “ПриватБанка”, IBox, EasyPay, 2click, в Т-киосках, на платежном портале Portmone, с помощью “Київстар СМАРТ⸱ГРОШІ” и в кассах на станциях киевского метрополитена.

При отсутствии Kyiv Smart Card оплатить разовую поездку можно, приобретя QR-код или бумажный билет КП “Киевпастранс”.

Бумажные билеты старого образца для одноразового проезда в трамвае, троллейбусе, автобусе, фуникулере, городской электричке будут действовать до 1 июля 2020 года. Стоимость разовой поездки составит 8 гривен.