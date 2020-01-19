20 января 2020 пройдет Интернет-голосование за кандидатов в члены общественного совета при Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). Половина этих лиц связаны с Министерством внутренних дел и его главой Арсена Авакова, а также аффилированных с ним структур.

Об этом говорится в исследовании журналистов “Наші гроші”.

Агентство допустило к Интернет-голосованию 15 кандидатов, о чем сообщается на официальном сайте.

Журналисты отмечают, что половина этих лиц связаны с МВД Арсена Авакова и близких к нему структур. Зато кандидатов, которые говорили о схемах в АРМА, отсеяли. В частности, не допустили к голосованию исполнительного директора ОО “Бизнес-дозор” Ольгу Тригуб, которая неоднократно заявляла о неправомерных действиях АРМА в отношении бизнеса, в частности, ООО “НЕСТ” – Братского маслопрессового завода. Этот завод за три дня захватили рейдеры, а затем передали в агентство, которое отдало актив в управление фирме с худшим предложением и без актов прокуратуры.

Отказ Тригуб АРМА формулировала, в частности, так: “… важными принципами общественного совета при АРМА являются политическая беспристрастность, добродетель и профессионализм. Через попытки давления, публичные оскорбительные высказывания кандидат … фактически вызвала негативный информационный повод, как на работу АРМА в целом, так и на его работников”.

Второй причиной недопущения Тригуб было ее якобы участие в руководящих органах партии, что является недопустимым для кандидатов. Тригуб опровергла эту информацию и пообещала судиться.

Также не пропустили экс-руководителя департамента по вопросам люстрации Минимтерства юстиции Татьяну Козаченко, которая в судах тоже защищает интересы ООО “НЕСТ”. АРМА не дала четкого объяснения об исключении Козаченко из кандидатов, написав в общем о “возможном конфликте интересов”.

В то же время, в агентстве не увидели конфликта интересов у юриста фирмы “VBPartners” Никиты Нуралина и допустили его к голосованию. Не смотря на то, что по данным Yanukovychleaks, Нуралин входил в группу юристов владельца СЕПЕК Сергея Курченко. Как свидетельствуют восстановленные Канцелярской сотней документы, пропущенные через шредер в офисе Курченко и не изъятые СБУ, у Курченко работал целый юридический департамент, и Нуралин в нем фигурирует как старший юрист, отвечавший за “другие медиа-активы”.

Подразделение, в котором работал Нуралин, судя по тем же документам, возглавлял партнер-основатель “VBPartners” Денис Бугай – бывший член наблюдательного совета UMH Group. Как свидетельствуют материалы Yanukovychleaks, среди функционала подразделения Бугая, был, в частности, UMH. Вместе с тем, активы группы компаний “Украинский медиа холдинг” переданы в АРМА в сентябре 2019 года, в ноябре агентство анонсировало их передачу в управление.

После Революции достоинства Бугая задержали по делу Курченко, но отпустили. Сейчас он возглавляет Ассоциацию юристов Украины, а вице-президентом ассоциации является старший партнер юридической группы LCF Артем Стоянов. LCF – компания, управляющим партнером которой является Анна Огренчук. Это – жена юриста Андрея Довбенко, которого называли смотрящим за Минюстом во времена Павла Петренко. До недавнего времени главный юрист АРМА Андрей Потемкин также трудился научным советником в LCF. После того, как министром юстиции стал Денис Малюська, работники Минюста начали устраиваться в АРМА.

Фамилия Дениса Бугая всплывает в биографии еще одного кандидата – Романа Солодкого. Последний является президентом Всеукраинской ассоциации “Кадетское содружество”. Членом совета этой ассоциации в реестре общественных объединений значится Денис Бугай.

В информации об опыте деятельности ОО “Гражданский корпус”, которая делегирует его, Солодкий пишет, что организацией “инициирована и внедрена общественная инициатива “Народный контроль”, которая противодействовала “рейдерскому захвату СК “Восход”, “санкционированного столичными властями”.

В “Украинском медиа холдинге” юридическим советником 2014 работал еще один кандидат в общественный совет при АРМА Сергей Назаренко с ОО “Аналитическая группа “Левиафан”. 2016 Назаренко перешел в юридический департамент МВД Авакова. А в 2018-м стал работать в структуре Минюста государственным экспертом Директората стратегического планирования и европейской интеграции.

Сейчас Назаренко имеет блог в издании LB.ua, где, в частности, пишет о рынке лотерей, который СМИ связывают с Аваковым. Владельцем свидетельства на знак для товаров и услуг “Левый Берег” является Вадим Омельченко. Последний регистрировался участником фирмы “Ferdico srl”, по которой Аваков стал владельцем виллы в Италии.

Журналисты “Наші гроші” отмечают, что в общем, с МВД Авакова и причастными к нему структурами связаны большинство кандидатов.

Даниила Брусова делегировали в АРМА от ОО “Молодежная организация “Ради будущего Украины”. Заместитель председателя правления этой ОО Анатолий Шиян возглавляет полтавский центр “Нацкорпуса”.

Сам Брусов значится в перечне лиц, которые переводили средства на счет политической партии “Национальный корпус”. Примечательно, что Брусов перевел 1980 грн, и вместе с ним такую ​​же сумму в тот день, 2 июля 2018 года, в городе Киеве перевели еще шесть человек.

Политическую партию “Национальный корпус” создал Андрей Белецкий. Он также является одним из основателей полка “Азов”, который в ноябре 2014 был подразделением патрульной службы милиции особого назначения МВД. Проект Bellingcat называет Авакова “политическим покровителем Азова”.

Кандидат Ольга Касьян идет от ОО “Всеукраинский союз бойцов и волонтеров АТО”. Впрочем, в марте 2019 она подавалась в совет общественного контроля Государственного бюро расследований от той же ОО, что и Даниил Брусов – “Молодежная организация “Ради будущего Украины”.

В Верховной Раде 8 созыва Касьян была помощником члена ОО “Гражданский корпус “Азов” Олега Петренко.

Максим Забара, как свидетельствует биография кандидата, также является членом партии “Национальный корпус”. С 2017-го Забара входит в ОО “Национальные дружины”, идейным вдохновителем создания которых является Андрей Белецкий.

Кандидат Сергей Луценко работал в структуре МВД Авакова официально, на разных должностях, до 2014 г. Сейчас работает в лаборатории криминалистических видов исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста. Луценко делегировала в АРМА ОО “Всеукраинский центр противодействия коррупции и содействия правоохранительным органам “Антикоррупционная инициатива”. Почетным председателем этой организации является заместитель председателя общественного совета при МВД Павел Комирчий.

Ветеран полка “Азов” Никита Макеев делегирован сателлитом “Национального корпуса” и “Национальных дружин” – ОО “Защита и реконструкция страны” (ОО “Зірка”). Соучредителем “Зірки” является Сергей Коротких – один из боевых командиров и организационных лидеров “Азова”, член “Нацкорпуса” и, как сообщает Bellingcat, человек из близкого окружения Арсена Авакова.

Макеев – русский, в 2014 году приехал в Украину воевать на украинской стороне. 18 июля 2019 президент Зеленский предоставил Макееву и нескольким другим иностранцам гражданство. В указе отмечалось, что принятие этих лиц к гражданству представляет государственный интерес для Украины. 25 июля 2019 Макеев напал на автомобиль экс-президента Петра Порошенко. Киевское управление Нацполиции открыло по этому факту уголовное производство.

Членом “Нацкорпуса” является также кандидат Андрей Рекун. Его делегировала ОО “Национальный мониторинг”. Эта организация также имеет отношение к “Нацкорпусу” – ее председатель правления Глеб Небескул регистрировался руководителем Бериславской районной партийной организации “Национальный корпус”.

Остальные кандидаты из МВД и его структур не имеют видимой связи. Так, Павел Михайлиди был в прошлом общественном совете при АРМА и вот делегирован снова от ОО “Союз кризис-менеджеров Украины”. Одним из основателей этой организации является Сергей Донков – член дисциплинарной комиссии арбитражных управляющих Минюста во времена Павла Петренко. Председателем этой комиссии в то время был Антон Янчук (до недавнего времени – председатель АРМА), а членом комиссии – Андрей Потемкин (до недавнего времени – главный юрист агентства).

Еще претендентами в совет являются лица, связанные с ОО “Стоп коррупции”, созданной по инициативе бывшего заместителя министра регионального развития, строительства и ЖКХ Льва Парцхаладзе. В 2018-м “Стоп коррупцию” исключили из глобальной сети журналистов-расследователей GIJN за “Отсутствие журналистского профессионализма” и “конфликт интересов”. Это был первый случай в истории GIJN, которая объединяет журналистов 76 стран. Представитель ОО “Стоп коррупции” Владислав Соловьев, который сейчас хочет стать членом общественного совета при АРМА в 2017-2019 годах входил в состав общественного совета при Минюсте. Еще один кандидат Денис Шинкаренко идет в АРМА от ОО с похожим названием – “Стоп Нелегал”, учредителем и председателем которой является Богдан Хмельницкий с ОО “Стоп коррупции”.

Также в кандидаты допустили совладельца “Юридической компании Хоменко, Пита и партнеры” Юрия Питу, который в 2012 году регистрировался доверенным лицом кандидата в нардепы Льва Перцхаладзе. Пита делегирован ОО “Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины”.

Также попал в перечень кандидатов Руслан Соболь – председатель правления “Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса”, совладелец агентства недвижимости “Профи”. Руководитель “Профи” Константин Кретов тоже является кандидатом в общественный совет.

Из 15 допущенных лиц после голосования членами общественного совета при АРМА станут 9.