В Институте специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" зафиксировали вспышку коронавируса.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора городского лабораторного центра Сергей Чумак.

В период с 22 по 24 июля было зафиксировано четыре случая заражения.

Вчера медики протестировали 61 студента, которые контактировали с заболевшими. 48 из них оказались зараженными. Студентов тестировали с помощью ПЦР-тестов.

Всего, в КПИ зафиксировано 52 случая заражения. В общежитии живут 152 студента.

В помещении теперь проводят дезинфекцию, а также определили места изоляции больных.