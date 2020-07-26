Об этом сообщил исполняющий обязанности директора городского лабораторного центра Сергей Чумак.
В период с 22 по 24 июля было зафиксировано четыре случая заражения.
Вчера медики протестировали 61 студента, которые контактировали с заболевшими. 48 из них оказались зараженными. Студентов тестировали с помощью ПЦР-тестов.
Всего, в КПИ зафиксировано 52 случая заражения. В общежитии живут 152 студента.
В помещении теперь проводят дезинфекцию, а также определили места изоляции больных.
- В Бердянске на подстанции экстренной медицинской помощи коронавирусную инфекцией подтвердили у 8 медиков.