Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.
Результаты тестирования следующие:
- всего проверено образцов биологического материала – 224.
- подтверждено случаи коронавирусной болезни (COVID-19) – 78.
- из них дети до 17 лет – 16.
Среди заболевших работников общежитии – 2.
Три пациента находятся в больнице. Остальные – на самоизоляции по месту жительства.
Также обследовано четверо полицейских и одна медицинская сестра. Результаты у них отрицательные.
- Ранее сообщалось, что в городе Вишневое Киевской области в одном из общежитий коронавирусом COVID-19 заразились 37 человек, двое умерли.