Сегодня, 23 апреля, медики завершили ПЦР-тестирование жителей общежития в городе Вишневом (ул. Просвещения, 5), где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса. Всего проверили 224 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Результаты тестирования следующие:

всего проверено образцов биологического материала – 224.

подтверждено случаи коронавирусной болезни (COVID-19) – 78.

из них дети до 17 лет – 16.

Среди заболевших работников общежитии – 2.

Три пациента находятся в больнице. Остальные – на самоизоляции по месту жительства.

Также обследовано четверо полицейских и одна медицинская сестра. Результаты у них отрицательные.