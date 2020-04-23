Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Результаты тестирования следующие:

  • всего проверено образцов биологического материала – 224.
  • подтверждено случаи коронавирусной болезни (COVID-19) – 78.
  • из них дети до 17 лет – 16.

Среди заболевших работников общежитии – 2.

Три пациента находятся в больнице. Остальные – на самоизоляции по месту жительства.

Также обследовано четверо полицейских и одна медицинская сестра. Результаты у них отрицательные.

  • Ранее сообщалось, что в городе Вишневое Киевской области в одном из общежитий коронавирусом COVID-19 заразились 37 человек, двое умерли.