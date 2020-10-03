У руководителя избирательного штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа диагностировали коронавирус. Билл Степиен ушел на самоизоляцию, но продолжает работать.

Об этом сообщает Politico.

Изначально у Степиена были легкие симптомы гриппа. В свете последних событий он сдал тест на COVID-19, и он оказался позитивным.

Степиен будет работать удаленно, а курировать работу штаба будет его заместитель, Джастин Кларк.

Степиен контактировал с Трампом во вторник. Они летали на дебаты в Кливленд вместе.

Ранее телеканал CNN сообщил, что все события с участием Трампа, запланированные на ближайшее время, будут отложены или проведены в онлайн-формате.