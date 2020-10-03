Об этом сообщает Politico.
Изначально у Степиена были легкие симптомы гриппа. В свете последних событий он сдал тест на COVID-19, и он оказался позитивным.
Степиен будет работать удаленно, а курировать работу штаба будет его заместитель, Джастин Кларк.
Степиен контактировал с Трампом во вторник. Они летали на дебаты в Кливленд вместе.
Ранее телеканал CNN сообщил, что все события с участием Трампа, запланированные на ближайшее время, будут отложены или проведены в онлайн-формате.
- Напомним, несколько дней назад состоялись первые дебаты между кандидатами в президенты — демократом Джо Байденом и республиканцем Дональдом Трампом.
- Уже после дебатов в одной из помощниц Трампа, Хоуп Хикс, диагностировали COVID-19. Вскоре положительные результаты тестов получили также сам президент и его супруга Мелания.
- Джо Байден и его жена Джилл получили отрицательные результаты тестов на коронавирус COVID-19.
- О том, что может произойти, если один из кандидатов в президенты США умрет или не сможет занимать должность по состоянию здоровья, читайте в материале.