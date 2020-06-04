В Одессе 12-летний парень за рулем BMW, ключи от которого похитил у знакомого, убегал от полицейских, игнорируя красный свет светофоров и дорожные знаки, после чего попал в ДТП.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.

Так, около 22:00 3 июня патрульные полицейские на ул. Святослава Рихтера заметили машину, которая двигалась в направлении ул. Центральный аэропорт. На требование остановить авто, водитель не реагировал и всячески нарушал правила дорожного движения создавал аварийные обстоятельства другим участникам дорожного движения, проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора, не выполнял требования дорожных знаков и разметки.

Правоохранители преследовали машину и передавали направление движения BMW в радиоэфир, чтобы отвести другие транспортные средства и предупредить пешеходов.

После чего во время поворота водитель не справился с управлением, совершил наезд на бордюр, и автомобиль остановился.

Отмечается, что за рулем оказался 12-летний парень.

В полиции добавили, что на счету молодого человека уже есть одно незаконное завладение транспортным средством, а также кражи телефонов, кошельков, денег и велосипеда. Сейчас досудебное расследование завершено в восьми производствах, они на рассмотрении в суде, где решается вопрос о применении к парню мер воспитательного характера.

После последнего правонарушения будет решаться вопрос о помещении подростка в специализированное учреждение воспитательного типа, а его мать будет привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 184 КУоАП, девятый раз за этот год.