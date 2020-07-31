На городском пляже в Одессе нашли погибшего дельфина. Его выбросило на берег неподалеку от затонувшего танкера "Делфи".

Об этом сообщают #Буквы.

Сначала о гибели дельфина на городском пляже сообщили в пресс-службе Госэкоинспекции в Одесской области. О случае стало известно от работников Научно-исследовательского учреждения “Украинский научный центр экологии моря”.

Эксперты провели оперативный выезд на пляж, провели осмотр тела дельфина и транспортировали его в научный центр.

“При визуальном осмотре погибшего дельфина, механических повреждений не было обнаружено. Далее представители ГЭИ в Одесской области передали погибшего дельфина в учреждение УкрНЦЭМ […] для проведения исследований с целью отбора биологических образцов для определения причин смерти животного”, – заверили в Госэкоинспекции.

Стоит отметить, что Госэкоинспекция не указала название пляжа, на котором это произошло. По информации местного издания “Думская”, дельфина нашли отдыхающие на пляже “Дельфин”.

Как известно, именно на этом пляже уже более полугода находится затонувший танкер “Делфи”, из которого время от времени наблюдаются утечки нефти.

Об этом свидетельствует видеозапись с места происшествия. На нем можно заметить, что расстояние между местом обнаружения животного и судном незначительное.

В ноябре 2019 года во время сильного шторма судно Delfi, находившееся в акватории порта “Южный”, сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. В итоге танкер сел на мель недалеко от пляжа “Дельфин”.

В результате аварии танкера произошла утечка топлива. Содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера Delfi превысило допустимую норму в 157 раз. Спустя несколько дней после аварии вокруг танкера установили боны для очистки воды.

Владелец перевернувшегося танкера Delfi обещал убрать судно до конца 2019 года, однако так и не сделал этого.