Одесский блогер Стас Домбровский порезал себе горло ножом в зале суда. Это произошло после того, как судья объявил о решении взять его под стражу.

Об этом сообщают #Буквы.

В пятницу, 31 июля, в Приморском районном суде Одессы состоялось заседание по избранию меры пресечения блогеру Стасу Домбровскому в одном из криминальных производств, где он фигурирует.

Сразу после того, как судья озвучил решение удовлетворить ходатайство прокуроров об избрании Домбровскому меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 28 сентября, блогер взял лезвие и порезал себе шею. Этот момент был зафиксирован на видео.

Ранив себя, блогер обратился к судье, сказав следующее:

“Вот сюда. Так нормально будет? Давай так [неразборчиво]. Я сегодня сдохну. Это твоя [неразборчиво]. Я не был виноват, мне н***й делать в тюрьме”.

Также блогер заявил, что решение судьи несправедливое, он “выполняет заказ”.

По информации местного издания “Одесса-онлайн”, Домбровському на месте оказали медпомощь и госпитализировали.

За что Домбровского взяли под стражу?

Согласно заявлению Приморского райсуда, мера пресечения Домбровскому была избрана в рамках расследования преступления по статье ч.2 ст. 296 УК (хулиганство, совершенное группой лиц).

Речь идет об инциденте, который произошел ночью 20 июля текущего года на улице Успенской в ​​центре Одессы. Была словесная перепалка, во время которой пострадал гражданин П., участник боевых действий на Донбассе.

По версии следствия, Домбровский “громко выражаясь нецензурной бранью в адрес окружающих и угрожая применением физического насилия, намеренно причинил телесные повреждения потерпевшему П., который является участником боевых действий, в результате чего П. упал на землю и потерял сознание”.

В дальнейшем блогер “с целью подавления воли окружающих, угрожал применением слезоточивого газа”. Это продолжалось около 15 — 20 минут.

В это же время суд рассматривает обвинительный акт в отношении Домбровского по другому делу. Производство связано с угрозой или насилием в отношении журналиста и заражением вирусом иммунодефицита человека (ч.1 ст.130 и ч.2 ст.345-1 УК Украины). Пострадавшим в этом деле является одесский эко-активист Владислав Балинский.

Стычка между ними имела место в августе 2019 года. Тогда Домбровский (он является человеком, больным СПИДом, о чем заявляет публично), укусил Балинского за нос. Видео инцидента опубликовано на Youtube-канале блогера.

Учитывая этот факт, а также то, что преступление, в котором подозревается блогер, связано с применением физического насилия, суд решил избрать ему самую жесткую из возможных меру пресечения.

“Применение более мягкой меры пресечения, чем содержание под стражей, не сможет предотвратить доказанные при рассмотрении риски, учитывая обстоятельства дела, начальную стадию досудебного расследования, и данные о личности подозреваемого и его поведение”, — отметили в суде.