Активисты в Одессе вышли на акцию протеста у памятника Дюку де Ришелье. Одесситы считают несправедливым приговор для Сергея Стерненка, которого посадили на 7 лет и 3 месяца якобы за вымогательство денег.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В акции приняли участие более 100 человек.

Акция в поддержку Стерненко состоялась в формате открытого микрофона. Люди по очереди выходили и выражали свои мысли относительно приговора Стерненко.

Участники акция обвиняли в заключении генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову, президента Владимира Зеленского и мэра Одессы Геннадия Труханова.

Также митингующие называли Сергея Стерненко “политическим узником режима Зеленского”.

Напомним, сегодня Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко по делу по обвинению в похищении человека. Его лишили свободы на семь лет и три месяца с конфискацией 1/2 имущества.

В зале Приморского районного суда Одессы активист Сергей Стерненко позвонил президенту Владимиру Зеленскому и “поблагодарил” за приговор.

Активисты, пришедшие поддержать Сергея Стерненко, разозлил приговор — под судом раздавались взрывы петард и произошли столкновения.

О дело, по которому Стерненко получил приговор, в деталях — в материале #Букв.