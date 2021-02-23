Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В акции приняли участие более 100 человек.
Акция в поддержку Стерненко состоялась в формате открытого микрофона. Люди по очереди выходили и выражали свои мысли относительно приговора Стерненко.
Участники акция обвиняли в заключении генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову, президента Владимира Зеленского и мэра Одессы Геннадия Труханова.
Также митингующие называли Сергея Стерненко “политическим узником режима Зеленского”.
Напомним, сегодня Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко по делу по обвинению в похищении человека. Его лишили свободы на семь лет и три месяца с конфискацией 1/2 имущества.
В зале Приморского районного суда Одессы активист Сергей Стерненко позвонил президенту Владимиру Зеленскому и “поблагодарил” за приговор.
Активисты, пришедшие поддержать Сергея Стерненко, разозлил приговор — под судом раздавались взрывы петард и произошли столкновения.
О дело, по которому Стерненко получил приговор, в деталях — в материале #Букв.
- Ранее #Буквы рассказывали, что известно о Стерненко и открытых против него дела.