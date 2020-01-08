Сегодня утром в Одессе неизвестный на микроавтобусе ворвался на территорию аэропорта, после чего приказал персоналу и пассажирам эвакуироваться.

Об этом сообщила пресс служба ГУ Нацполиции в Одесской области.

Случай произошел после получения полицией телефонного сообщения о минировании этого объекта.

“Сбив шлагбаум, правонарушитель на микроавтобусе ворвался на территорию аэропорта, после чего забежал внутрь здания и приказал персоналу и пассажирам эвакуироваться”, – говорится в сообщении.

Мужчину, который находился в явно неадекватном состоянии, немедленно задержали правоохранители. Он оказался 26-летним одесситом. Кроме того, в ходе осмотра транспортного средства молодого человека правоохранители изъяли пневматическое оружие.

Сейчас с правонарушителем работают полицейские. Также проверяется его причастность к сообщению о минировании аэропорта и других объектов Одессы.

Сведения о событии правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.