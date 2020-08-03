Администрация морских портов Украины объявила конкурс по поднятию и эвакуации затонувшего танкера Delfi в Одессе.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Министр сообщил, что после неудачных попыток судовладельца осуществить подъем и эвакуацию танкера, ответственность за выполнение работ была возложена на АМПУ.

“ГП “АМПУ” уже анонсировало прозрачную закупку услуг по подъему и удаления танкера Delfi в кратчайшие сроки. Объявлен конкурс с четкими требованиями к подрядчикам”, – написал Криклий.

В ноябре 2019 года во время сильного шторма судно Delfi, находившееся в акватории порта “Южный”, сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. В итоге танкер сел на мель недалеко от пляжа “Дельфин”.

В результате аварии танкера произошла утечка топлива. Содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера Delfi превысило допустимую норму в 157 раз. Спустя несколько дней после аварии вокруг танкера установили боны для очистки воды.

Все претенденты на выполнение работ должны подтвердить опыт выполнения подобных операций, заявки принимаются до 5 августа.