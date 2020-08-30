В Одессе во время акции в поддержку квир-культуры произошли столкновения между ее участниками и группой их противников, вследствие чего пострадали двое полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

“Во время акции в поддержку квир-культуры группа их противников в толпе распылили газ и забросала людей яйцами. В результате неправомерных действий молодых людей в медицинское учреждение доставили двух полицейских”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Приморский отдела полиции Одессы доставлены 16 нарушителей общественного порядка. Сейчас у них берут объяснения. В отношении нарушителей будут составлены протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Фото: Нацполиция

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса, добавили в полиции.

Как сообщает сайт 048, фестиваль “Одесса-Прайд” проходил на Приморском бульваре. Туда также пришли активисты организации “Традиция и порядок”, которые собирались провести марш “За семейные ценности”.

Фото: 048.ua

Они начали оскорблять участников марша нецензурной лексикой, в результате между двумя группами возникла драка. Бросали яйца и применили слезоточивый газ.

Фото: dumskaya.net

После этого правоохранители оцепили участников марша “За семейные ценности”, некоторые из них оказал сопротивление.