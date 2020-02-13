В Одессе во время обыска на предприятии, где работают незрячие, полицейские украли канцтовары и печенье.

Об этом сообщает местное издание “Монитор”.

Так, 20 января полицейские пришли с обыском на предприятие “ДЕС-ГРУПП”, которое специализируется по изготовлению охранных пломб. На этом предприятии трудоустроены люди с ограниченными возможностями, незрячие. В помещении была установлена камера наблюдения, просматривая видеозаписи, выяснилось, что во время обыска правоохранители украли скотч, кусачки и набор шестигранников.

На видео видны двое мужчин и женщина, которые берут вещи и кладут в карманы и сумки. Например, женщина взяла моток скотча. Слышно, что при этом она говорит:

“О, мне скотч еще нужен. Точно нет этой, как ее? Так, что мне еще нужно… Колонка у меня есть, чайничек есть…”.

Правоохранители также перекусили печеньем сотрудников. Один из них уточнил:

“А они не обидятся, что мы тут пожрали?”

На что женщина ему ответила:

“Я тебя умоляю? Тебе будет сильно икаться?”

В конце полицейские заметили камеру наблюдения и, по данным издания, сломали ее.

В ГУ Нацполиции в Одесской области подтвердили, что на видео действующее правоохранители.

“В настоящее время все участники происшествия установлены. Они действительно являются сотрудниками полиции”, – говорится в сообщении.

Сейчас по данному факту назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в ГБР для предоставления правовой оценки.

В полиции добавили, что на период проведения проверки фигуранты отстранены от выполнения служебных обязанностей.