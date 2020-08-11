Об этом сообщил главный государственный санитарный врач водного транспорта Николай Голубятников в эфире “Украинского радио Одесса”.
Капитан умер в больнице 9 августа. Сообщается, что он был жителем Санкт-Петебурга. Также именно он сообщил в медико-санитарной декларации о том, что трое членов экипажа заразились COVID-19.
“Мы вышли на судно с двумя врачами-эпидемиологами, осмотрели, а там уже 6 членов экипажа больны. Я решил, что в условиях пандемии коронавируса, их надо обследовать на COVID-19. Мы это сделали и обнаружили, что среди 14 членов экипажа — 10 заражены коронавирусом”, — сказал Голубятников.
- Ранее сообщалось, что в исполнительном аппарате Ивано-Франковского областного совета произошла вспышка заболевания COVID-19.