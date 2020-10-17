Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Геннадий Труханов.
Решение о возвращении проспекту названия в честь советского маршала приняла Одесская городская историко-топонимическая комиссия.
“Для этого есть все законные основания. В частности, Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом”, – отметил Труханов.
Также он сообщил, что власти продолжают борьбу за возвращение улицам города прежних названий, которые отменил экс-губернатор Михаил Саакашвили в рамках закона о декоммунизации.
Так, улице Инглези вернут название в честь 25-й Чапаевской Дивизии.
“То же касается и улицы 25-й Чапаевской Дивизии – легендарного формирования, которое защищало наш город от оккупантов в годы войны”, – добавил мэр.
- Ранее Харьковский городской совет принял решение о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова. По словам ответственного секретаря городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Алексея Хорошковатого, несколько ветеранских организаций обратились в горсовет с инициативой о возвращении проспекта Петра Григоренко имени маршала Георгия Жукова, поскольку с его именем связан ряд исторических событий в Украине, в том числе в Харькове, во время Второй мировой войны