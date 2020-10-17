В Одессе проспекту Небесной Сотни вернут название в честь советского маршала Георгия Жукова. Городские власти считают, что Жуков не подпадает под закон о декоммунизации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Решение о возвращении проспекту названия в честь советского маршала приняла Одесская городская историко-топонимическая комиссия.

“Для этого есть все законные основания. В частности, Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом”, – отметил Труханов.

Также он сообщил, что власти продолжают борьбу за возвращение улицам города прежних названий, которые отменил экс-губернатор Михаил Саакашвили в рамках закона о декоммунизации.

Так, улице Инглези вернут название в честь 25-й Чапаевской Дивизии.

“То же касается и улицы 25-й Чапаевской Дивизии – легендарного формирования, которое защищало наш город от оккупантов в годы войны”, – добавил мэр.