На пляже в Одессе начинается финальный этап операции по поднятию и отбуксированию затонувшего танкера Delfi.

Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram-канале.

Криклий сообщил, что все испытания завершены, экологическое состояние – в норме.

Как отметил министр, завершающая операция включает следующее:

откатку воды из танкера, куда она была подана специально для обеспечения устойчивого состояния на почве (были высокие волны и ветер на днях) испытания водотечности;

перемещение на глубину;

заведения тросов и устройств для обвязки танкера между баржей ДМ и плавкраном “Атлас-4”;

уверенность в возможности перехода из акватории и собственно переход.

Как известно, в ноябре 2019 года во время сильного шторма судно Delfi, находившееся в акватории порта “Южный”, сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. В итоге танкер сел на мель недалеко от пляжа “Дельфин”.

В результате аварии танкера произошла утечка топлива. Содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера Delfi превысило допустимую норму в 157 раз. Спустя несколько дней после аварии вокруг танкера установили боны для очистки воды.

Владелец перевернувшегося танкера Delfi обещал убрать судно до конца 2019 года, однако так и не сделал этого.