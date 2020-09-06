Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram-канале.
Криклий сообщил, что все испытания завершены, экологическое состояние – в норме.
Как отметил министр, завершающая операция включает следующее:
- откатку воды из танкера, куда она была подана специально для обеспечения устойчивого состояния на почве (были высокие волны и ветер на днях) испытания водотечности;
- перемещение на глубину;
- заведения тросов и устройств для обвязки танкера между баржей ДМ и плавкраном “Атлас-4”;
- уверенность в возможности перехода из акватории и собственно переход.
Как известно, в ноябре 2019 года во время сильного шторма судно Delfi, находившееся в акватории порта “Южный”, сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. В итоге танкер сел на мель недалеко от пляжа “Дельфин”.
В результате аварии танкера произошла утечка топлива. Содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера Delfi превысило допустимую норму в 157 раз. Спустя несколько дней после аварии вокруг танкера установили боны для очистки воды.
Владелец перевернувшегося танкера Delfi обещал убрать судно до конца 2019 года, однако так и не сделал этого.
- В июле в Одессе случился очередной масштабный разлив нефти из затонувшего на пляже танкера Delfi.
- В начале июля сообщалось, что, согласно предварительным расчетам Госэкоинспекции Украины в Одесской области, размер убытков вследствие аварии нефтяного танкера “Делфи” вблизи Одессы составляет 15 204,73 доллара (почти 410,2 тысячи гривен).