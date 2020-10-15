Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным следствия, боевик нелегально прибыл в Украину с одной из стран Центральной Азии. Он проходил специальную подготовку в лагерях террористов “Исламского государства” на Ближнем Востоке.
Его задачей в Украине было налаживание транзитной переправки боевиков из разных стран в ряды “Исламского государства”.
Сейчас боевика готовят к экстрадиции. Задержанного уже передали в руки правоохранителей из страны его происхождения.
Напомним, что это не первый боевик и ИГИЛ, которого схватили на территории Украины. В ноябре 2019 в результате совместной спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ) с Министерством внутренних дел Грузии и Центральным разведывательным управлением США в Киевской области задержали одного из ключевых руководителей террористической организации “Исламское государство”.
- Боевика, известного как “Аль Бара Шишани”, экстрадировали в Грузию. Самолет авиакомпании SkyUp доставил “Аль Бара Шишаны” в сопровождении конвоя в аэропорт Тбилиси 17 мая.