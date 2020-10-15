В четверг, 15 октября, сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе боевика, который является членом международной террористической организации "Исламское государство". Задержанный находился в международном розыске.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, боевик нелегально прибыл в Украину с одной из стран Центральной Азии. Он проходил специальную подготовку в лагерях террористов “Исламского государства” на Ближнем Востоке.

Его задачей в Украине было налаживание транзитной переправки боевиков из разных стран в ряды “Исламского государства”.

Сейчас боевика готовят к экстрадиции. Задержанного уже передали в руки правоохранителей из страны его происхождения.

Напомним, что это не первый боевик и ИГИЛ, которого схватили на территории Украины. В ноябре 2019 в результате совместной спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ) с Министерством внутренних дел Грузии и Центральным разведывательным управлением США в Киевской области задержали одного из ключевых руководителей террористической организации “Исламское государство”.