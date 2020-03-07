Об этом пишет местное издание “Волнорез”.
Так, в Приморском райсуде Одессы состоялось слушание, в рамках которого двум подозреваемым избирали меру пресечения.
Отмечается, что киевляне в Одессе пригласили на встречу местного предпринимателя, на которой угрожали ему физической расправой и заставили написать расписку, по которой пострадавший должен был вернуть некий долг, хотя по словам адвоката пострадавшего, такового к моменту встречи не существовало.
Более того, подозреваемые угнали машину потерпевшего.
По данным издания, одним из подозреваемых является 23-летний Иван Чеботаев – сын Андрея Чеботаева, соучредителя известной букмекерской компании “Пари-матч”. По версии пострадавшего, молодой человек нанял Алексея Копашинского, чтобы тот выбил деньги с одессита.
Копашинскому, который утверждал, что пострадавший, украл деньги его друга семьи, с которым приехал в Одессу, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога. А Чеботаева, который также отрицал свою вину и подтверждал слова другого подозреваемого, взяли под стражу с правом внесения залога в размере 420 тыс. грн.
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