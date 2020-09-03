Об этом он заявил сегодня на брифинге.

В связи с празднованием дня города без соблюдения мер безопасности Степанов обратился к властям Одессы.

“Вчера вечером Сеть облетели фото празднования дня города в Одессе. Мне кажется, то, что мы увидели, просто за гранью здравого смысла. Конечно, жители города Одесса – они как обычные люди доверяют городской власти, которая организует те или иные мероприятия. Думают, что все это будет достаточно безопасно, идут на празднование. У меня вопрос к городской власти. Я понимаю, что вы все находитесь сейчас в выборах, вы все живете сейчас какими-то избирательными процессами. Ну вы же точно знаете, в каком состоянии сейчас находится эпидситуация в городе Одесса. Вы же точно знаете, какое количество заполненных коек больными COVID-19. Вы точно знаете, какое количество людей умирает каждый день от этой болезни. Вы точно знаете, что проведение таких мероприятий несет опасность для здоровья и жизни граждан, ваших избирателей”, – подчеркнул министр.

Он уточнил, что по состоянию на 1 сентября из 203 больных COVID-19 в Одесской области 131 человек – жители города Одесса.

На утро 3 сентября в Одесской области заполненность коек, отведенных под лечение COVID-19, составляет 66 %.

“Еще какие нужно дать рекомендации, чтобы понять, что такие массовые мероприятия, массовое скопление людей без соблюдения каких-то даже теоретических мер безопасности, будут приводить к увеличению количества больных COVID-19? Здесь не надо быть Вангой, чтобы понять, что уже через несколько дней, недель мы увидим еще больший прирост количества больных COVID-19 в Одесской области и в городе Одесса”, – отметил Степанов.

Он сообщил, что поднимет вопрос перед контролирующими органами о проведении подобных мероприятий.

(На видео – с 3:00)

Как сообщает одесское издание “Думская”, в Одессе накануне вечером прошел традиционный праздничный концерт, посвященный Дню города. Его организовали на Потемкинской лестнице. Открыл праздничное шоу мэр города Геннадий Труханов.

На концерт пришли толпы людей: в конце шоу пространство было буквально забито зрителями.

Карантинные меры при этом не соблюдались: зрители были без масок и стояли вплотную друг к другу, не обращая внимания на разметку.