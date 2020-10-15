В среду, 14 октября, в Одессе задержали полицейского, который организовал в городе сеть учреждений по оказанию услуг сексуального характера. Задержание проводили сотрудники внутренней безопасности и Главного следственного управления Национальной полиции Украины, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Работника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Одесской области заподозрили в незаконной деятельности еще осенью 2019 года. За год досудебного расследования следователям удалось собрать достаточно доказательств того, что полицейский организовал в Одессе сеть салонов по оказанию интимных услуг за денежное вознаграждение.

К незаконному бизнесу полицейский привлек 25-летнюю одесситку. Сообщникам помогали еще 10 помощников и более 30 проституток.

Клиенты звонили администратору и заказывали услуги сексуального характера. Бордели находились в арендованных квартирах в разных районах города. 55% заработка проститутки отдавали дежурному администратору.

В борделях существовали четкие правила. Например, если клиент рассчитывался иностранной валютой, то проститутка должна была в полном объеме отдать деньги сутенерам. В случае, если женщины появились на “работе” в состоянии опьянения, они должны были заплатить штраф. Проститутки также платили за коммунальные услуги и уборку помещений.

Организатор использовал служебное положение для того, чтобы бордели работали конфиденциально и не имели проблем с полицией.

14 октября были проведены одновременно 29 обысков в борделях и по месту жительства фигурантов дела. В рамках обысков было изъято оружие, патроны, деньги в разных валютах, мобильные телефоны, автомобили, организационная техника и “черновые” записи.

Полицейские задержали семь человек, а также двух организаторов. Восьмерым участникам объявлено о подозрении по ч.3 ст.255 (Создание преступной организации), ч.4 ст.28, ч.2 ст.302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество), ч.4 ст.28, ч. 3 ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативные действия.