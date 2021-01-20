Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
“Поступило сообщение о мужчине, который ходит по улице с человеческой головой в руках. Оперативно прибыв по вызову, патрульные увидели правонарушителя, который заходил в подъезд дома. Вслед за мужчиной они зашли в его квартиру, где обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти“, – говорится в сообщении.
Фото: Нацполиция
Вместе с тем Департамент уголовного розыска Нацполиции сообщает, что предварительно установлено, что задержанный совершил убийство своего отца и еще одного человека, данные которого устанавливаются. Одному из погибших убийца вспорол брюшную полость, а другому – отрезал голову.
- К слову, 13 июня 2019 году в селе Ивановка (Одесская область) пропала 11-летняя девочка Дарья Лукьяненко. 19 июня появилась информация, что тело ребенка обнаружили в ходе обыска в одном из домовладений в выгребной яме. Подозреваемого задержали.
- В качестве основной причины убийства Лукьяненко полиция рассматривает убийство на сексуальной почве. По словам полиции, подозреваемый заранее планировал свое преступление.
- Прокурор Одесской области Олег Жученко заявлял, что действия 22-летнего подозреваемого в убийстве и попытке изнасилования 11-летней Дарьи Лукьяненко в Ивановке Одесской области квалифицировали по четырем статьям.