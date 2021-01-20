В Одессе полицейские задержали мужчину, который ходил по улице с человеческой головой в руках.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

“Поступило сообщение о мужчине, который ходит по улице с человеческой головой в руках. Оперативно прибыв по вызову, патрульные увидели правонарушителя, который заходил в подъезд дома. Вслед за мужчиной они зашли в его квартиру, где обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти“, – говорится в сообщении.

Фото: Нацполиция

Сейчас на месте происшествия работает руководство Главного управления полиции области и следственно-оперативная группа территориального подразделения . С подозреваемым проводятся первоочередные следственные действия.

Вместе с тем Департамент уголовного розыска Нацполиции сообщает, что предварительно установлено, что задержанный совершил убийство своего отца и еще одного человека, данные которого устанавливаются. Одному из погибших убийца вспорол брюшную полость, а другому – отрезал голову.