В Одесі правоохоронці затримали чоловіка в одязі з зображеннями комуністичної символіки. Зараз він дає пояснення стосовно події у відділку.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

Чоловіка затримали на вулиці Калантаївській. Він був в одязі із зображенням комуністичної символіки.

“Зараз він дає пояснення з цього приводу в відділі поліції. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України”, – йдеться в повідомленні.

Ця кваліфікація передбачає обмеження або позбавлення волі на термін до п’яти років з можливістю конфіскації майна.

Нагадаємо, що в Україні діє законодавство, яке забороняє використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів і георгіївських (гвардійських) стрічок.