В Одессе сообщили о подозрении работнику ГСЧС с Днепропетровской области, который поджигал автомобили на заказ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

“Пожарный вместе с двумя сообщниками получали заказы на поджог автомобилей в Одессе. Так, в период с декабря 2019 по апрель 2020 гастролеры из Днепропетровской области за денежное вознаграждение совершили поджог трех элитных авто в центре Одессы. В результате таких противоправных действий автомобили полностью уничтожены”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что своими действиями злоумышленники нанесли ущерб на общую сумму более 1 млн грн.

Так, пожарному сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Еще двое сообщников пожарного, причастных к совершению преступления, уже находятся под стражей.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины. Так, мужчинам грозит от 3 до 15 лет.