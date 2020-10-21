В среду, 21 октября, в Беляевском районе Одесской области неизвестные устроили взрыв, в результате которого серьезно пострадал кандидат в депутаты. По данным полиции, инцидент произошел возле автозаправочной станции в селе Курган в 9:40.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

На месте происшествия работают руководство ГУНП региона, следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадал владелец охранной компании – кандидат в депутаты Раздельнянского местного совета. Мужчину с телесными повреждениями госпитализировали. Взрыв также повредил авто пострадавшего.

Фото: Нацполиция

Следователи открыли уголовное производство по ст. 15 и п.5 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По данным местного издания Думская, пострадавшим является кандидат в депутаты Одесского облсовета от “Батьківщини” и директор охранной компании “Самсон” Андрей Бабенко.

На момент взрыва в авто находился помощник пострадавшего Богдан. Мужчина рассказал, что они ехали на встречу с избирателями. У Бабенко тяжелое ранение головы. Он находится в частной клинике. Врачи настаивают на срочной операции.