Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
На месте происшествия работают руководство ГУНП региона, следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи.
По предварительным данным, в результате взрыва пострадал владелец охранной компании – кандидат в депутаты Раздельнянского местного совета. Мужчину с телесными повреждениями госпитализировали. Взрыв также повредил авто пострадавшего.
Фото: Нацполиция
Следователи открыли уголовное производство по ст. 15 и п.5 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
По данным местного издания Думская, пострадавшим является кандидат в депутаты Одесского облсовета от “Батьківщини” и директор охранной компании “Самсон” Андрей Бабенко.
На момент взрыва в авто находился помощник пострадавшего Богдан. Мужчина рассказал, что они ехали на встречу с избирателями. У Бабенко тяжелое ранение головы. Он находится в частной клинике. Врачи настаивают на срочной операции.
- Ранее в Одесской области неизвестные избили журналиста во время съемок репортажа. Правоохранители заявили, что журналист получил травмы в виде ушибов мягких тканей и сотрясения мозга. Пострадавшего госпитализировали, ему оказана медицинская помощь.