В Одесской области на территории одной из воинских частей неизвестные избили женщину-военнослужащего.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook.

“Только что мне стало известно о факте избиения женщины-военнослужащего в одной из воинских частей в Одесской области. С рабочим визитом в Одессе находится мой заместитель Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что параллельно Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и предоставляет соответствующие материалы в Военную прокуратуру.

Загородки подчеркнул, что берет это дело под личный контроль.

“Детали сообщу после того, как выясню все подробности”, – добавил он.