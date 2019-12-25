Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook.
“Только что мне стало известно о факте избиения женщины-военнослужащего в одной из воинских частей в Одесской области. С рабочим визитом в Одессе находится мой заместитель Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что параллельно Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и предоставляет соответствующие материалы в Военную прокуратуру.
Загородки подчеркнул, что берет это дело под личный контроль.
“Детали сообщу после того, как выясню все подробности”, – добавил он.
- Ранее в Киеве на рынке у станции метро “Лесная” торговцы-иностранцы избили военного пенсионера, который заступился за женщину.