В Одесской области, в морском порту "Южный", обнаружили партию кокаина на 4 млн долларов в контейнере с бананами.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

“В Одесской области снова задержали партию южноамериканского кокаина. Наркотические брикеты, общим весом 22,6 кг обнаружили в контейнере из Эквадора. Правоохранители нашли 20 брикетов кокаина в морском порту “Южный”. Наркотик был спрятан в вентиляционных люках контейнера с бананами. Стоимость этой партии по ценам “черного рынка” составляет 4 млн долларов США”, – говорится в сообщении.

Также сообщается, что с началу 2020 году в морских портах пограничники обнаружили и задержали более 430 кг кокаина.