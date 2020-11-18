Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
“В Одесской области снова задержали партию южноамериканского кокаина. Наркотические брикеты, общим весом 22,6 кг обнаружили в контейнере из Эквадора. Правоохранители нашли 20 брикетов кокаина в морском порту “Южный”. Наркотик был спрятан в вентиляционных люках контейнера с бананами. Стоимость этой партии по ценам “черного рынка” составляет 4 млн долларов США”, – говорится в сообщении.
Также сообщается, что с началу 2020 году в морских портах пограничники обнаружили и задержали более 430 кг кокаина.
- Ранее сообщалось, что в порту Антверпена (Бельгия) обнаружили 11,5 тонны кокаина, спрятанного в контейнерах с металлоломом. Это одна из крупнейших партий наркотиков в мире, которую удалось перехватить.