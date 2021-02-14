Об этом сообщает пресс служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).
Так, заболели 16 человек, которые проживают в частном жилом доме.
“13 февраля в г. Раздельная по ул. Лысенко, 2А в частном жилом доме подтверждено заболевание вирусным гепатитом А у 16 человек, из них 15 детей (1 ребенок усыновлен, 14 детей взяты под опеку)”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас там проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Кроме того, по данным местной газеты “Думская”, трое инфицированных госпитализированы в инфекционное отделение одесской райбольницы. Болезнь у них протекает в легкой форме.
Первого пациента с гепатитом обнаружили еще 21 января. После этого специалисты лабораторного центра взяли анализы у заболевших и тех, кто с ними контактировал, а также проверили условия проживания в детдоме.
- Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в мире зафиксировано увеличение заболеваемости корью до самого высокого уровня за 20 лет.