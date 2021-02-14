В городе Раздельная Одесской области в детском доме семейного типа обнаружили вспышку вирусного гепатита А.

Об этом сообщает пресс служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

Так, заболели 16 человек, которые проживают в частном жилом доме.

“13 февраля в г. Раздельная по ул. Лысенко, 2А в частном жилом доме подтверждено заболевание вирусным гепатитом А у 16 человек, из них 15 детей (1 ребенок усыновлен, 14 детей взяты под опеку)”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас там проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Кроме того, по данным местной газеты “Думская”, трое инфицированных госпитализированы в инфекционное отделение одесской райбольницы. Болезнь у них протекает в легкой форме.

Первого пациента с гепатитом обнаружили еще 21 января. После этого специалисты лабораторного центра взяли анализы у заболевших и тех, кто с ними контактировал, а также проверили условия проживания в детдоме.