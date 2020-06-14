В Одесской области во время марафона исчезла участница, ее искали 8 часов и нашли без сознания.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.

Информация об исчезновении девушки появилась в субботу, 13 июня. Девушку, которая около 2 часов дня отстала от бегунов и исчезла, собственными силами пытались найти участники марафона, родственники, знакомые и волонтеры.

Впоследствии на поиски пропавшей жительницы Одесской области задействовали сотрудников полиции, кинологов, спецподразделение ГУНП с приборами ночного видения и прокуратуру. Поисковые мероприятия продолжались до ночи и завершились лишь после того, как полицейские подключили специалистов криминального блока.

Девушку нашли, по информации представителя Одесской облгосадминистрации Дениса Соколова, через восемь часов возле водоема без сознания. Полицейские доставили ее в медицинское учреждение. Оказалось, что спортсменка сначала получила тепловой удар, а затем, пролежав до ночи, – переохлаждение. Сейчас она в больнице, ее состояние здоровья улучшается.