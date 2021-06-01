Про це сам Філімонов написав у Facebook.

“Друзі, у мене в родині сталося велике лихо. Сьогодні о 19:10 помер мій онук Еван Григор. Грав у баскетбол на майданчику з друзями. Упав і помер. Швидка намагалася його реанімувати протягом 45 хвилин, але не вийшло. Йому б у серпні виповнилося 16 років. Ось таке горе”, – написав Філімонов.

Поховання відбудеться 2 червня на цвинтарі (вулиця Водопровідна).

Нагадаємо, в 2020 році Олег Філімонов балотувався в мери Одеси від “Слуг народу”, однак програв нинішньому меру Геннадію Труханову.