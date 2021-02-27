Об этом сообщили в пресс-центре Главного управления ГСЧС в Одесской области.
Пожар возник в пищеблоке Одесского следственного изолятора, расположенного по ул. Люстдорфская дорога.
Спасатели получили сообщение об инциденте в 20:07.
“По прибытию к месту вызова спасателей установлено возгорание на первом этаже одноэтажного отдельно стоящего здания пищеблока на территории Одесского следственного изолятора, а также возгорание обрешетки крыши. В 20:25 пожар локализован и в 20:40 – ликвидирован на общей площади 35 кв. м”, – отметили в ДСНС.
В ведомстве уточнили, что погибших и пострадавших в результате инцидента нет.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
В Департаменте по вопросам исполнения уголовных наказаний сообщили, что пожар возник “в 19:50 в результате неосторожного обращения с огнем” в подсобном помещении для хозяйственного инвентаря, “которое прилегает к пищеблоку”.
“Травмированных среди осужденных и сотрудников нет”, – отметили в департаменте.
Между тем одесское издание “Думская” опубликовало видео с места инцидента.
Как известно, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко в рамках дела по обвинению в похищении человека. Его лишили свободы на семь лет и три месяца с конфискацией 1/2 имущества. В связи с этим #Буквы рассказали, что известно о Стерненко и открытых против него делах.
Активиста поместили в СИЗО Одессы. Однако его адвокаты просили перевести Стерненко из одесского СИЗО в Киев (мотивируя это тем, что пребывание в СИЗО Одессы “несет реальную угрозу жизни и здоровью” активиста).
Впоследствии стало известно, что Стерненко решили перевести в отдельную камеру Одесского СИЗО.
- Активіст Сергій Стерненко, перебуваючи у СІЗО, написав листа усім, хто його підтримує. Він закликав не мовчати та визволяти тих, кого несправедливо засудили.
- 27 лютого учасники протесту на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка прийшли до Офісу генеральної прокурорки в Києві. Крім того, акція відбулася біля Офісу президента.