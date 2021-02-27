Вечером субботы, 27 февраля, в Одесском СИЗО, где сейчас находится активист Сергей Стерненко, произошел пожар.

Об этом сообщили в пресс-центре Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Пожар возник в пищеблоке Одесского следственного изолятора, расположенного по ул. Люстдорфская дорога.

Спасатели получили сообщение об инциденте в 20:07.

“По прибытию к месту вызова спасателей установлено возгорание на первом этаже одноэтажного отдельно стоящего здания пищеблока на территории Одесского следственного изолятора, а также возгорание обрешетки крыши. В 20:25 пожар локализован и в 20:40 – ликвидирован на общей площади 35 кв. м”, – отметили в ДСНС.

В ведомстве уточнили, что погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В Департаменте по вопросам исполнения уголовных наказаний сообщили, что пожар возник “в 19:50 в результате неосторожного обращения с огнем” в подсобном помещении для хозяйственного инвентаря, “которое прилегает к пищеблоку”.

“Травмированных среди осужденных и сотрудников нет”, – отметили в департаменте.

Между тем одесское издание “Думская” опубликовало видео с места инцидента.

Как известно, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко в рамках дела по обвинению в похищении человека. Его лишили свободы на семь лет и три месяца с конфискацией 1/2 имущества. В связи с этим #Буквы рассказали, что известно о Стерненко и открытых против него делах.

Активиста поместили в СИЗО Одессы. Однако его адвокаты просили перевести Стерненко из одесского СИЗО в Киев (мотивируя это тем, что пребывание в СИЗО Одессы “несет реальную угрозу жизни и здоровью” активиста).

Впоследствии стало известно, что Стерненко решили перевести в отдельную камеру Одесского СИЗО.