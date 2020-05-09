Об этом сообщает “Радио Свобода”.
Организаторами акции выступили “Партия Шария”, а также политическая сила “Оппозиционная платформа “За жизнь”.
Был на автопробеге и нардеп от “Слуги народа”, мажоритарщик Артем Дмитрук.
Автопробег заблокировали несколько десятков машин общественных активистов и полиции.
Более часа участники автопробега дискутировали с правоохранителями, после чего последние начали выпускать по одной машине с колонны с интервалом 5 – 10 минут.
Автопробіг почали відпускати по одній машині. Також з автівок познімали партійні прапори та червоні прапори із надписом “9 травня” pic.twitter.com/JkWNL4rYEy
— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020
Перед тем как выпустить тот или иной автомобиль, правоохранители требовали снять с них красные флаги, а также флаги с надписью: “Спасибо деду за победу” и золотой звездой.
одну з машин із знаками таксі пропустили без очікування, тому що він здав червоний прапор pic.twitter.com/lE9LXsznJb
— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020
Местная организация “Оберег” в соцсетях опубликовала видео словесной перепалки на месте события, сообщив, что нардеп Дмитрук якобы поддерживал в ходе автопробега именно Шария.
На видео оппоненты нардепа называли его “московской шлюхой”, а также угрожали “повесить на столбе”.
Дмитрук также отреагировал на эту ситуацию, заявив, что произошедшее утром “самоуправство и провокация”.
Он утверждает, что “псевдоактивисты и титушки пытались помешать одесситам провести автопробег 9 мая в честь Дня победы!”
“В мире не существует законов, запрещающих чествовать героизм и человеческую жертвенность. Вся эта ситуация – не более, чем самоуправство и провокация… Одесситы сами будут решать, что и как им отмечать. В рамках закона и воспитания”, – заявил нардеп от “Слуги народа”.
В полиции на это ответили, что остановили автопробег, так как в стране запрещены массовые мероприятия.
- Сегодня, 9 мая, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.