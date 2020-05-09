9 мая в Одессе общественные активисты и полиция остановили автопробег в честь "Дня победы" с флагами, которые напоминали советские, и соответствующей символикой.

Об этом сообщает “Радио Свобода”.

Организаторами акции выступили “Партия Шария”, а также политическая сила “Оппозиционная платформа “За жизнь”.

Был на автопробеге и нардеп от “Слуги народа”, мажоритарщик Артем Дмитрук.

Автопробег заблокировали несколько десятков машин общественных активистов и полиции.

Более часа участники автопробега дискутировали с правоохранителями, после чего последние начали выпускать по одной машине с колонны с интервалом 5 – 10 минут.

Автопробіг почали відпускати по одній машині. Також з автівок познімали партійні прапори та червоні прапори із надписом “9 травня” pic.twitter.com/JkWNL4rYEy — Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020

Перед тем как выпустить тот или иной автомобиль, правоохранители требовали снять с них красные флаги, а также флаги с надписью: “Спасибо деду за победу” и золотой звездой.

одну з машин із знаками таксі пропустили без очікування, тому що він здав червоний прапор pic.twitter.com/lE9LXsznJb — Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020

Местная организация “Оберег” в соцсетях опубликовала видео словесной перепалки на месте события, сообщив, что нардеп Дмитрук якобы поддерживал в ходе автопробега именно Шария.

На видео оппоненты нардепа называли его “московской шлюхой”, а также угрожали “повесить на столбе”.

Дмитрук также отреагировал на эту ситуацию, заявив, что произошедшее утром “самоуправство и провокация”.

Он утверждает, что “псевдоактивисты и титушки пытались помешать одесситам провести автопробег 9 мая в честь Дня победы!”

“В мире не существует законов, запрещающих чествовать героизм и человеческую жертвенность. Вся эта ситуация – не более, чем самоуправство и провокация… Одесситы сами будут решать, что и как им отмечать. В рамках закона и воспитания”, – заявил нардеп от “Слуги народа”.

В полиции на это ответили, что остановили автопробег, так как в стране запрещены массовые мероприятия.