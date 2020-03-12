Об этом сообщает местное издание “Думская”.

Уточняется, что потасовка случилась между активистами одесских патриотических организаций и сторонниками партии “Оппозиционная платформа”.

При этом полиция пыталась разделить обе стороны. Сообщается, что во время потасовок был помят капот припаркованного рядом автомобиля.

Также утверждается, что сама конференция местной ячейки партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” все-таки состоялась, но лидеры партии Виктор Медведчук и Вадим Рабинович, которого выбрали главой областной организации партии, лично на мероприятии не присутствовали.

В свою очередь пресс-служба полиции Одесской области сообщает, что во время столкновений был задержан один гражданин, который распылил на месте событий перцовый баллончик.