О первом случае музей рассказал на своей странице в Facebook.
“И так, новый год задался. Нас ограбили. Открыли замок, взломали витрины, вынесли старинные монеты, книги и ещё пару менее ценных вещиц. Все разбросали и зачем-то разбили окно”, — написали сотрудники музея.
Отмечается, что в музей также приходили правоохранители с собакой.
При этом в музее добавили, что нужно установить новые замки, однако денег на них нет.
12 января злоумышленники вернулись в музей. На этот раз об этом сообщил руководитель “Пороховой башни” Артур Погосян на своей странице в Facebook.
“Они вернулись. Сломаны две витрины. Опять украдены и уничтожены экспонаты. Они уничтожат все. Надо думать об охране”, — добавил он.
- В субботу, 11 января, на улице Богдана Хмельницкого в центре Киева ограбили украинскую певицу MARUV (Анну Корсун).