В Одессе дважды за выходные 11-12 января ограбили музей "Пороховая башня", расположенный в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко.

О первом случае музей рассказал на своей странице в Facebook.

“И так, новый год задался. Нас ограбили. Открыли замок, взломали витрины, вынесли старинные монеты, книги и ещё пару менее ценных вещиц. Все разбросали и зачем-то разбили окно”, — написали сотрудники музея.

Отмечается, что в музей также приходили правоохранители с собакой.

При этом в музее добавили, что нужно установить новые замки, однако денег на них нет.

12 января злоумышленники вернулись в музей. На этот раз об этом сообщил руководитель “Пороховой башни” Артур Погосян на своей странице в Facebook.

“Они вернулись. Сломаны две витрины. Опять украдены и уничтожены экспонаты. Они уничтожат все. Надо думать об охране”, — добавил он.