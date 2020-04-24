Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Уточняется, что пожар произошел на территории Свято-Успенского монастыря. Горела отдельно расположенная деревянная хозяйственная пристройка.
“В результате пожара уничтожено хозяйственное здание, дрова, сено, лакокрасочные материалы в таре. Не допущено распространение огня на соседние постройки. Погибших и пострадавших нет”, – сказано в сообщении.
При этом в пресс-службе полиции области рассказали, что в качестве одной из версий возникновения пожара рассматривают поджог.
“Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины”, – сказано в сообщении полиции.
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