Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Уточняется, что пожар произошел на территории Свято-Успенского монастыря. Горела отдельно расположенная деревянная хозяйственная пристройка.

“В результате пожара уничтожено хозяйственное здание, дрова, сено, лакокрасочные материалы в таре. Не допущено распространение огня на соседние постройки. Погибших и пострадавших нет”, – сказано в сообщении.

При этом в пресс-службе полиции области рассказали, что в качестве одной из версий возникновения пожара рассматривают поджог.

“Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины”, – сказано в сообщении полиции.