В Одессе ограничили доступ к пляжу "Дельфин", вблизи которого в ноябре прошлого года затонул танкер "Делфи".

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Как сообщалось ранее, 23 июня вблизи танкера “Делфи”, затонувшего у берегов Одессы несколько месяцев назад, вновь произошла утечка топлива.

В связи с этим городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение ограничить доступ к пляжу “Дельфин”, вблизи которого затонуло судно.

“В связи с продолжающейся утечкой нефтепродуктов с танкера, а также учитывая информацию Государственной экологической инспекции в Одесской области о превышении нормативов гранично допустимих концентраций нефтепродуктов и загрязнении воды в районе траверсов 10 и 10а пляжа “Дельфин”, комиссия приняла решение об ограничении доступа отдыхающих на пляж в этом районе побережья”, — говорится в сообщении.

Когда ограничение будет снято, в настоящее время неизвестно.

Напомним, в ноябре 2019 года во время сильного шторма судно “Делфи”, которое находилось в акватории порта “Южный”, сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. В итоге танкер сел на мель недалеко от пляжа “Дельфин”. Судно находится на том же месте. Периодически там наблюдают утечки топлива и загрязнение воды.

С конца 2018 года у судна отсутствуют какие-либо документы (оно “серое”). Около полугода перед аварией танкер находился на якоре. В день аварии на судне находились трое членов экипажа, которые изначально отказывались от эвакуации с севшего на мель танкера, однако позднее все же были эвакуированы.