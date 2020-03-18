Водители одесских маршруток отказались выходить на линии, боясь штрафов за перевозку более чем 10 пассажиров. Пассажиры устраивают драки и ссоры в троллейбусах и трамваях.

Об этом сообщает местное издание “Думская“.

Порядка 80% маршруток, которые курсируют между спальными районами (поселок Котовского, Таирова) и центром города, не вышли сегодня на линии. Причин тому несколько — некоторые водители обеспокоены тем, что возить не более 10 пассажиров нерентабельно, а другие — боятся штрафов за нарушение ограничения.

“Другие боятся, что сядет больше десяти пассажиров, а штраф будет 17 тысяч гривен. Это причина того, что 50% транспорта в Одессе не вышло сегодня на маршруты. Мы направили своих инспекторов, чтобы разъяснить людям, как им действовать. Мы в постоянном контакте в руководством всех парков”, — сказал замдиректора департамента транспорта Сергей Щербань.

Также по мнению чиновника часть водителей не вышли на работу потому, что проживают в области, и на время карантина решили остаться дома.

По информации муниципалитета, на маршруты не вышли автобусы 9 местных автопредприятий. Количество отсутствующих на смене маршруток варьируется от 20 до 65% автопарка предприятий.

В связи с отсутствием маршруток на линиях, пассажиры пытаются проехать в трамваях и троллейбусах в количество больше разрешенного.

Сотрудники КП “Одесгорэлектротранс”, пытаясь ограничить их количество в салонах, через громкоговоритель обращались к гражданам с призывом не набиваться в транспорт. В некоторых случаях это сработало.

На фоне этого между водителями и пассажирами, да и между самими пассажирами, вспыхивали ссоры и даже драки. Пассажиры набивались в транспорт, превысив разрешенное количество, а водители, пытаясь избежать штрафов, вызывали полицию. Последние на место не выезжают.

Также пассажиры, успевшие попасть в транспорт, вели себя агрессивно по отношению к тем, кто попасть не смог, в том числе — применяя физическую силу.

“Полиция обещала сегодня штрафовать водителей за превышение допустимого количества людей в салоне. Опасаясь штрафа, водители вызывают полицию, но патрульная просто не приезжает. Люди набиваются в транспорт и отказываются выходить. На одном из маршрутов уже был мордобой. Первые десять пассажиров, которые уже находились в маршрутке, не пускали внутрь других и применили к ним физическую силу”, — добавил представитель представитель департамента транспорта.

Так в одном из троллейбусов пассажирку не пустили из-за отсутствия маски. Кондуктор вытолкала женщину из транспорта. Видео инцидента опубликовал в Сети очевидец инцидента. Одесская мэрии решила провести совещание с перевозчиками, чтобы найти способ урегулирования ситуации.

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