Об этом сообщили на сайте рынка.
На данный момент рынок не работает, а администрация проводит работу, чтобы прекратить прием покупателей.
При этом, доступ предпринимателей, их представителей, арендаторов и наемных работников к торговым объектам будет осуществляться в обычном режиме по пропускам.
Планируется, что на территории рынка будет проводится ежедневная дезинфекция, а работникам выдадут средства индивидуальной защиты.
На этом рынке работают около 60 тысяч человек, 15 тысяч торговых и складских объектов. Ежедневно на рынке покупают товары около 200 тысяч человек.
На территории рынка располагаются автостанция, банк, сеть кафе и ресторанов, а также отделение полиции, пожарная часть, три медпункта и скорая помощь.
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