Рынок "7 километр" в Одесской области, где работают около 60 тысяч человек, закрыли на карантин до 3 апреля.

Об этом сообщили на сайте рынка.

На данный момент рынок не работает, а администрация проводит работу, чтобы прекратить прием покупателей.

При этом, доступ предпринимателей, их представителей, арендаторов и наемных работников к торговым объектам будет осуществляться в обычном режиме по пропускам.

Планируется, что на территории рынка будет проводится ежедневная дезинфекция, а работникам выдадут средства индивидуальной защиты.

На этом рынке работают около 60 тысяч человек, 15 тысяч торговых и складских объектов. Ежедневно на рынке покупают товары около 200 тысяч человек.

На территории рынка располагаются автостанция, банк, сеть кафе и ресторанов, а также отделение полиции, пожарная часть, три медпункта и скорая помощь.