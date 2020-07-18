Сегодня, 18 июля, в Одессе началась операция по подъему танкера Delfi, который затонул еще осенью 2019 года.

Об этом сообщает “Думская”.

Отмечается, что работы по накачиванию понтонов ведутся с 6 утра.

Танкер должны поставить на киль и отбуксировать с пляжа.

“Между пляжем и Delfi постоянно курсируют катера, доставляя водолазов к месту работ. На расстояние около 100 метров подошли буксиры, на них заводят тросы, чтобы дернуть танкер для постановки на киль”, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что возле затонувшего в Одессе танкера “Делфи” снова обнаружили загрязнение воды.

Напомним, в ноябре 2019 года во время сильного шторма судно “Делфи”, которое находилось в акватории порта “Южный”, сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. В итоге танкер сел на мель недалеко от пляжа “Дельфин”.

В результате аварии танкера произошла утечка топлива. Содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера “Делфи” превысило допустимую норму в 157 раз. Спустя несколько дней после аварии вокруг танкера установили боны для очистки воды.

Владелец перевернувшегося танкера Delfi обещал убрать судно до конца 2019 года, однако так и не сделал этого.