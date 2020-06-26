Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Напомним, сегодня, 26 июня, в Украине и по всему миру отмечается День крымскотатарского национального флага.

По данным спецслужбы, накануне праздника неонацистская организация намеревалась совершить теракт — поджечь здание мечети в Одессе.

“В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали, что двое неонацистов планировали совершить теракт с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и свержения конституционного строя”, — говорится в сообщении.

В ночь с 25 на 26 двое членов организации прибыли к зданию мечети с бутылками с зажигательной смесью. На месте их задержали сотрудники спецслужбы.

К координации деятельности структуры, по данным следователей СБУ, причастны представители спецслужб Российской Федерации. Также установлено, что один из задержанных прибыл в Украину после длительного проживания в РФ.

“В ходе проведения личного досмотра и обысков по адресам проживания задержанных правоохранители изъяли средства поджога, мобильные терминалы и записные книжки с доказательствами планирования террористического акта”, — отметили в СБУ.

Фигурантам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный повторно или по предварительному сговору группой лиц, или если он повлек причинение значительного имущественного ущерба либо иных тяжких последствий). Следствие продолжается.