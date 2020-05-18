18 мая в Одессе по улице Торговая, 20 произошло частичное обрушение стены пятиэтажного жилого дома.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

“Проводятся работы по поиску пострадавших и разбору разрушенных строительных конструкций. Информация о жертвах и пострадавших уточняется. К ликвидации последствий разрушения дома от ГСЧС привлечено 42 человека личного состава и девять единиц техники”, – говорится в сообщении.

Из дома выведено 8 жителей, в том числе 2 детей.

Частично повреждены 3 квартиры (4, 3 и 2 этажа. На первом этаже арка), где проживало 17 человек, которые на момент обрушения отсутствовали.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

Фото: ГСЧС

Фото: “Думская”

Как пишет местное издание “Думская”, в доме прописан 41 человек.

“В доме заселено 30 квартир, прописан 41 человек. В настоящий момент сотрудники департамента и ЖКС “Порто-Франковский” пытаются выяснить, кто теоретически может быть под завалами. Опрашивают жильцов дома, кто мог быть в разрушенных квартирах”, – рассказали журналистам в муниципальном департаменте городского хозяйства.

В коммунальном предприятии “Одесгорэлектротранс” журналистам сообщили, что в результате происшествия заблокирован проезжавший по Торговой троллейбус №2. Движение по маршруту остановлено.