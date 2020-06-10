Об этом сообщили в ГСЧС.
“10 июня в 3:09 в г. Одесса по ул. Ясная, 10 произошло обрушение части здания четырехэтажного жилого дома (1912 года постройки) на 10 квартир (зарегистрированном 37 человек, проживало 24 человека)”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что из дома выведено 24 жителей.
В разрушенной части дома расположены 5 квартир, в которых проживало 4 семьи. В результате обрушения повреждено газовую трубу. Место повреждения не обнаружено. Работы по разбору строительных конструкций не проводятся в связи с наличием в воздухе запаха газа.
От ГСЧС привлечено 33 человека личного состава и 4 ед. техники.
- Ранее сообщалось, что 18 мая в Одессе по улице Торговая, 20 произошло частичное обрушение стены пятиэтажного жилого дома.
- В Одессе вечером 21 мая обрушился фасад и крыша двухэтажного жилого дома на улице Среднефонтанской.