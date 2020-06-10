Об этом сообщили в ГСЧС.

“10 июня в 3:09 в г. Одесса по ул. Ясная, 10 произошло обрушение части здания четырехэтажного жилого дома (1912 года постройки) на 10 квартир (зарегистрированном 37 человек, проживало 24 человека)”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что из дома выведено 24 жителей.

В разрушенной части дома расположены 5 квартир, в которых проживало 4 семьи. В результате обрушения повреждено газовую трубу. Место повреждения не обнаружено. Работы по разбору строительных конструкций не проводятся в связи с наличием в воздухе запаха газа.

От ГСЧС привлечено 33 человека личного состава и 4 ед. техники.