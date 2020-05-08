Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Уточняется, что часть многоквартирного дома обрушилась на Польском спуске.
Спасатели эвакуировали из здания 21 жильца.
“Разрушенное крыло обесточено, здание находится под охраной. Погибших и пострадавших нет”, – сказано в сообщении.
По информации местных СМИ, часть дома, которая обрушилась, имеет статус аварийной еще с 1996 года. В 2018 году в здании произошел пожар.
- Напомним, около 3 часов ночи 28 августа в городе Дрогобыче (Львовская область) обрушился четырехэтажный жилой дом. В результате обрушения погибли 8 человек: пятеро женщин в возрасте от 21 до 80 лет, и двое мужчин — 57 и 42 лет. Также погиб 5-летний мальчик.