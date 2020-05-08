В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали об обвале жилого дома в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Уточняется, что часть многоквартирного дома обрушилась на Польском спуске.

Спасатели эвакуировали из здания 21 жильца.

“Разрушенное крыло обесточено, здание находится под охраной. Погибших и пострадавших нет”, – сказано в сообщении.

По информации местных СМИ, часть дома, которая обрушилась, имеет статус аварийной еще с 1996 года. В 2018 году в здании произошел пожар.