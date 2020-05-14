Об этом сообщается на официальном сайте зоопарка.
Уточняется, что Одесский зоопарк откроет свои двери для посетителей уже с пятницы, 15 мая.
При этом в зоопарке будут придерживаться определенных карантинных правил:
– посетители должны будут носить маски;
– посетителям на входе будут измерять температуру;
– на территории зоопарка установят дезинфицирующие средства;
– экспозиция “Акватеррариум”, аттракционы и детские площадки на территории зоопарка будут закрыты;
– массовые мероприятия и экскурсии проводится не будут.
“Мы очень просим наших посетителей соблюдать максимальную дистанцию, держаться обособленными семейными группами. Зоопарк открывает свои двери 15 мая в 9 утра”, – сказано в сообщении администрации зоопарка.
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