Об этом сообщается на официальном сайте зоопарка.

Уточняется, что Одесский зоопарк откроет свои двери для посетителей уже с пятницы, 15 мая.

При этом в зоопарке будут придерживаться определенных карантинных правил:

– посетители должны будут носить маски;

– посетителям на входе будут измерять температуру;

– на территории зоопарка установят дезинфицирующие средства;

– экспозиция “Акватеррариум”, аттракционы и детские площадки на территории зоопарка будут закрыты;

– массовые мероприятия и экскурсии проводится не будут.

“Мы очень просим наших посетителей соблюдать максимальную дистанцию, держаться обособленными семейными группами. Зоопарк открывает свои двери 15 мая в 9 утра”, – сказано в сообщении администрации зоопарка.

В Украине с 22 мая заработает общественный транспорт, детсады, гостиницы.