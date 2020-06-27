#Буквы собрали видео и фото, подтверждающие это.

На подъезде к Одессе огромная пробка. Она образовалась по двум причинам. Во-первых, из-за ремонтных работ на дамбе Хаджибейского лимана. Во-вторых, из-за увеличения потока отдыхающих. Сейчас там работает только одна полоса движения, а пробку люди пытаются объезжать через соседние села.

На снимках, которые мы нашли в соцсетях, видно, что люди находятся довольно близко друг к другу, не соблюдая рекомендации относительно социального дистанцирования. Также, на фото нет ни одного человека в защитной маске.

Клуб Ibiza

 

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Публикация от Олег КОТ (@oleg_kot555)

 

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Публикация от Тарас (@kharuktaras)

 

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Публикация от Олег КОТ (@oleg_kot555)

 

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Публикация от Олег КОТ (@oleg_kot555)

 

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Публикация от @sveta_03_03_88

Одесский клуб Ibiza и группа “Время и стекло” 26 июня устроили вечеринку. На ней присутствовала примерно тысяча посетителей. Ни в зале, ни на сцене, никто социальную дистанцию не соблюдал.

 

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Публикация от 💞Они у меня в сердце навсегда💞 (@vremyaisteklo.faaan)

Также в этом ночном клубе с концертом был певец Monatik.

 

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Публикация от Имя любимое мое твое имена❤️🐥 (@dodo.steam)

Underhill lounge beach

 

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Публикация от Deeportament Community (@deeportament_community)

Пляж “Аркадия”

 

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Публикация от Julia Chernikova (@jchernikova)