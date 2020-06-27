Несмотря на рост количества случаев заражения коронавирусом и предупреждения о возвращении к строгим карантинным мерам, в Одессе пляжи и клубы переполнены людьми, которые совершенно не соблюдают рекомендации МОЗ.

#Буквы собрали видео и фото, подтверждающие это.

На подъезде к Одессе огромная пробка. Она образовалась по двум причинам. Во-первых, из-за ремонтных работ на дамбе Хаджибейского лимана. Во-вторых, из-за увеличения потока отдыхающих. Сейчас там работает только одна полоса движения, а пробку люди пытаются объезжать через соседние села.

На снимках, которые мы нашли в соцсетях, видно, что люди находятся довольно близко друг к другу, не соблюдая рекомендации относительно социального дистанцирования. Также, на фото нет ни одного человека в защитной маске.

Клуб Ibiza

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег КОТ (@oleg_kot555) 27 Июн 2020 в 6:18 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тарас (@kharuktaras) 27 Июн 2020 в 6:16 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег КОТ (@oleg_kot555) 27 Июн 2020 в 6:18 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег КОТ (@oleg_kot555) 27 Июн 2020 в 6:17 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @sveta_03_03_88 27 Июн 2020 в 5:20 PDT

Одесский клуб Ibiza и группа “Время и стекло” 26 июня устроили вечеринку. На ней присутствовала примерно тысяча посетителей. Ни в зале, ни на сцене, никто социальную дистанцию не соблюдал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 💞Они у меня в сердце навсегда💞 (@vremyaisteklo.faaan) 27 Июн 2020 в 6:30 PDT

Также в этом ночном клубе с концертом был певец Monatik.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Имя любимое мое твое имена❤️🐥 (@dodo.steam) 27 Июн 2020 в 1:14 PDT

Underhill lounge beach

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Deeportament Community (@deeportament_community) 27 Июн 2020 в 4:46 PDT

Пляж “Аркадия”