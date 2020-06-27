#Буквы собрали видео и фото, подтверждающие это.
На подъезде к Одессе огромная пробка. Она образовалась по двум причинам. Во-первых, из-за ремонтных работ на дамбе Хаджибейского лимана. Во-вторых, из-за увеличения потока отдыхающих. Сейчас там работает только одна полоса движения, а пробку люди пытаются объезжать через соседние села.
На снимках, которые мы нашли в соцсетях, видно, что люди находятся довольно близко друг к другу, не соблюдая рекомендации относительно социального дистанцирования. Также, на фото нет ни одного человека в защитной маске.
Клуб Ibiza
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Одесский клуб Ibiza и группа “Время и стекло” 26 июня устроили вечеринку. На ней присутствовала примерно тысяча посетителей. Ни в зале, ни на сцене, никто социальную дистанцию не соблюдал.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Также в этом ночном клубе с концертом был певец Monatik.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Underhill lounge beach
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Пляж “Аркадия”
Посмотреть эту публикацию в Instagram
- Отметим, по состоянию на 26 июня в Одесской области зафиксировано 1529 случаев COVID–19. 637 пациентов выздоровели.
- 21 июня в Одессе приняли решение снова усилить карантинные ограничения из-за распространения эпидемии коронавируса.
- Также один из одесских пляжей в настоящее время закрыт из-за утечек топлива из затонувшего в прошло году танкера.
- Ранее #Буквы рассказывали, как безопасно отдыхать летом, когда окружающие массово игнорируют карантин.