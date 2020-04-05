Об этом сообщает издание “Думская”.
Инцидент произошел вчера на пляжной набережной в районе 10-й станции Большого Фонтана.
Там полицейские проверяли, как соблюдаются меры карантина, который введен согласно постановлению Кабмина. Правоохранителей интересовала торговля в прибрежной зоне.
Так, на одной из торговых точек полицейские требовали документы на право торговли у работника. На место прибыл владелец Петр Юрочкин: на нем была маска, он предъявил документы.
На видео, распространенном в соцсетях, двое полицейских предупреждают предпринимателя Петра Юрочкина о том, что к нему может быть применена сила за то, что он “Грубо нарушает правила карантина”. Предприниматель противился задержанию. Полицейские повалили его на землю. При этом некоторые прохожие пытались выяснить у правоохранителей, зачем они это делают. Работники торговой точки также стали требовать отпустить владельца.
Издание отмечает, что в результате Юрочкин попал в больницу.
На сайте одесской полиции пока нет сообщения об этом инциденте.
Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о противодействии коронавирусу. Документом вводится административная ответственность за нарушение правил карантина: штраф для граждан от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн; штраф для должностных лиц от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.
- В субботу, 4 апреля, во Львове полиция составила протокол об административном правонарушении в отношении 32-летнего мужчины, который гулял в парке, нарушая тем самым карантин.
- Ранее в городе Вишневое, что под Киевом, правоохранители составили административные протоколы на продавцов кофе. За нарушение правил карантина им грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.
- В Киеве 5 нарушителям карантина были выписаны штрафы в размере 17 тысяч гривен.