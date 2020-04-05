В Одессе двое полицейских применили силу к местному предпринимателю, владельцу торговой точки, якобы за нарушение им карантина.

Об этом сообщает издание “Думская”.

Инцидент произошел вчера на пляжной набережной в районе 10-й станции Большого Фонтана.

Там полицейские проверяли, как соблюдаются меры карантина, который введен согласно постановлению Кабмина. Правоохранителей интересовала торговля в прибрежной зоне.

Так, на одной из торговых точек полицейские требовали документы на право торговли у работника. На место прибыл владелец Петр Юрочкин: на нем была маска, он предъявил документы.

На видео, распространенном в соцсетях, двое полицейских предупреждают предпринимателя Петра Юрочкина о том, что к нему может быть применена сила за то, что он “Грубо нарушает правила карантина”. Предприниматель противился задержанию. Полицейские повалили его на землю. При этом некоторые прохожие пытались выяснить у правоохранителей, зачем они это делают. Работники торговой точки также стали требовать отпустить владельца.

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Издание отмечает, что в результате Юрочкин попал в больницу.

На сайте одесской полиции пока нет сообщения об этом инциденте.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о противодействии коронавирусу. Документом вводится административная ответственность за нарушение правил карантина: штраф для граждан от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн; штраф для должностных лиц от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.