Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Потерпевшая, которая учится в одной из школ Одессы, рассказала своему учителю, что днем 11 февраля ее пригласил к себе домой инспектор по ювенальной превенции одного из отделений полиции Одессы.

“Милиционер путем шантажа заставил девушку вступить с ним в интимную связь. Сейчас продолжаются первоочередные следственные и процессуальные действия”, — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено дело по ч. 3 ст. 152 (изнасилование несовершеннолетнего лица) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.